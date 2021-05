Rogério Lins anuncia sede da Uber em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou, na noite desta segunda-feira (31), que a Uber acaba de confirmar que sua sede no Brasil será instalada em Osasco.

publicidade

Já há projeto definido. “A sede terá 12 mil m² de área construída e outros 18 mil m² de área verde e abrigará o primeiro Centro de Tecnologia da Uber na América Latina”, informou Rogério Lins. Não foi divulgado o bairro onde ficará o empreendimento.

“Com mais essa conquista, Osasco se consolida como a principal cidade-sede das empresas de Inovação do país. Mais oportunidades, mais empregos e mais desenvolvimento. Bem-vinda Uber!”, celebrou o prefeito.

publicidade

De acordo com Rogério Lins, a confirmação da chegada da empresa à cidade ocorre após longa negociação. Além de fatores como localização e crescimento econômico, com o segundo maior PIB do estado, pesou a favor de Osasco o fato de ter se tornado um grande polo de empresas de tecnologia nos últimos anos, com as chegadas de outras gigantes, como Mercado Livre, iFood, B2W e Dafiti, entre outras.

EMPREGOS// Osasco teve saldo positivo de 2,7 mil vagas com carteira assinada em abril