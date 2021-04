Rogério Lins descarta volta às aulas presenciais em Osasco: “Ainda não é o momento”

Mesmo com a autorização do governo estadual para a retomada das aulas presenciais na Fase Vermelha do Plano São Paulo, o prefeito Rogério Lins (Podemos) descartou o retorno das aulas nas escolas de Osasco nesse momento.

“A volta às aulas não será agora. Vamos voltar no momento certo, com segurança, mas não é nesse momento ainda”, declarou, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (14).

Sem anunciar uma previsão para a retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino, o prefeito destacou que o retorno depende, principalmente, da aceleração na imunização dos professores e profissionais da Educação, que já começaram a receber a vacina.

Lins reforçou ainda que os alunos continuarão recebendo R$ 70 mensais do Cartão Merenda. O benefício é concedido aos alunos osasquenses desde o início da pandemia.

Em Barueri, o prefeito Rubens Furlan chegou a cogitar o retorno das aulas para a próxima segunda-feira (19), mas adiou a retomada para o dia 3 de maio. “Se o momento for mais favorável do que este, nós voltamos as aulas [presenciais no dia 3 de maio]. Se não, nós esperamos um pouco mais”, disse Furlan.

