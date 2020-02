Rogério Lins – Osasco: 58 anos de lutas e conquistas

Há uma tradição em torno dos aniversários de fecharmos os olhos e fazermos um pedido do fundo do coração ao apagar as velinhas do bolo que, se merecermos, se concretizará. Em 58 anos de emancipação, Osasco já sonhou e realizou tanto, que difícil é imaginar como seríamos não fosse o desejo, merecimento e trabalho de tanta gente.

E é impossível – ainda que a tradição recomende que não se conte o desejo até que aconteça – desejar algo diferente para a nossa cidade que não seja um ano de mais conquistas, oportunidades, transformação, desenvolvimento econômico, inclusão social, cidadania e acesso a políticas e serviços públicos de qualidade para cada um dos setecentos mil osasquenses.

E se há nesse mundo alguém que batalha e merece o melhor é o nosso povo. Que gente guerreira! Que na dificuldade se fortalece, que é solidário, unido e incansável na luta por direitos! Foi assim há 58 anos quando um grupo corajoso de cidadãos decidiu enfrentar as classes mais poderosas e conquistou a emancipação de nossa cidade. Mesmo muito tempo antes, quando o primeiro osasquense Antônio Agu decidiu desbravar e construir nossa cidade, nosso povo já demonstrava que essa cidade tinha futuro.

E o presente que temos, nem o mais otimista emancipador poderia imaginar: segunda economia do estado, com o sexto maior PIB do país, Osasco é motivo de orgulho para cada um que nasceu ou escolheu essa cidade para viver, trabalhar e construir sua família. E cada vez mais essa pujança econômica se transforma em qualidade de vida, bem-estar e benefícios para toda a população.

Como o ditado recomenda que “Deus ajuda quem cedo madruga”, aproveitamos essa predileção de nosso Criador para nos motivarmos a trabalhar das primeiras às últimas horas dos nossos dias para transformar essa cidade no melhor lugar do mundo para se viver.

Outra tradição comum aos aniversários é de darmos o primeiro pedaço de bolo àquela pessoa especial para gente. O bolo, servido no Calçadão às 9h30, foi saboreado pelos osasquenses que nos representam. Mas não se acanhe. A festa não vai acabar tão cedo! Hoje, 19 de fevereiro, entregamos a Mega Unidade do Mundo da Criança, com 450 novas vagas em creche na Unidade da Fito – Cidade das Flores, às 14 horas. E é só o início de uma série de entregas e benefícios para a cidade.

Serão unidades de Saúde, campos de grama sintética, reformas de escolas, recapeamento de ruas e avenidas, atividades culturais, novo Portal do trabalhador e muitas outras. Vai ser cada dia um abraço de felicidades em nossa cidade. Você também: abrace a cidade que abraça você!