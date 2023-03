Rogério Lins prestigia posse do deputado estadual osasquense Gerson Pessoa: “virão muitas coisas boas”

Rogério Lins prestigia posse do deputado estadual osasquense Gerson Pessoa: “virão muitas...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), prestigiou a posse de Gerson Pessoa a deputado estadual, na tarde desta quarta-feira (15). A cerimônia foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo.

“Estou orgulhoso de você, que começa hoje uma nova missão na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que você vai corresponder aos milhares de eleitores que confiaram em você”, declarou o prefeito de Osasco, nos Stories do Instagram. “Gerson certamente nos ajudará trazendo recursos e programas do Estado para Osasco”, completou, na legenda de uma foto com o deputado.

“Se Deus quiser, virão muitas coisas boas com o mandato do Gerson”, declarou ainda Lins, nos Stories.

Gerson Pessoa foi eleito com mais de 143 mil votos e integra a 20ª Legislatura da Alesp. “Quero agradecer o carinho que recebi, o apoio e o voto. Conto com a participação de todos, dando opinião e enviando propostas e sugestões durante o nosso mandato. Deus nos proteja nessa nova caminhada”, declarou o deputado em vídeo publicado no Instagram.