Sábado terá Dia D de vacinação contra a covid-19 com drive thru em Itapevi

Sábado terá Dia D de vacinação contra a covid-19 com drive thru...

Neste sábado (18), a Prefeitura de Itapevi realiza o Dia D de Vacinação contra a covid-19 no Parque da Cidade. No local, haverá atendimento no sistema drive thru e para pedestres, das 8h às 17h.

publicidade

O objetivo da ação é administrar a vacina no público acima de 60 anos com a bivalente da Pfizer, que protege contra a cepa original do coronavírus e as variantes. É necessário ter pelo menos duas doses da vacina contra covid, sendo a última dose há pelo menos 4 meses.

O Dia D também visa a atualização do esquema vacinal contra a covid-19 para quem tem a partir de 12 anos. É necessário apresentar documento com foto constando o número do CPF, além de um comprovante de endereço, para ser vacinado.

publicidade

A administração municipal informa ainda que a bivalente também já está liberada em todas as unidades de saúde de Itapevi, das 9h às 15h.

O Parque da Cidade está localizado na Avenida Professor Dimarães Antonio Sandei, Cidade Saúde, em Itapevi.