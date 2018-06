Rogério Lins reabre PS do Pestana e anuncia reformas no Santo Antônio e Helena Maria

Rogério Lins reabre PS do Pestana e anuncia reformas no Santo Antônio...

O Pronto-Socorro André Sacco, na Vila Pestana, foi reaberto na segunda-feira, 4, após ampla reforma, pelo prefeito Rogério Lins, que também entregou quatro ambulâncias, sendo duas básicas e duas de Unidade de Suporte Avançado. A unidade de saúde realiza mais de 600 atendimentos por dia, incluindo cerca de 200 na área de pediatria, de acordo com a Prefeitura.

Publicidade

O Pronto-Socorro foi totalmente reformado. A sala de emergência, as alas de observações clínicas – masculina e feminina –, o posto de enfermagem, a sala de medicação e os consultórios ganharam reforma geral, recuperação do teto de gesso, novas identificações dos leitos e setores, aquisição e reforma de mobiliários e até troca de equipamentos médico-hospitalares, como monitores e respiradores.

Além da reforma, o terreno ao lado do PS foi limpo. Do local foram removidos 92 veículos inservíveis, que serão leiloados pela Secretaria de Transportes e da Mobilidade.

Santo Antônio e Helena Maria

O prefeito Rogério Lins ressaltou a importância da reforma do Pronto-Socorro e anunciou outras obras na área da Saúde.

“Nós estamos investindo nas UPAs e nos prontos-socorros. Nosso próximo passo será reformar os Prontos-Socorros do Santo Antônio, na zona Sul, e Osmar Mesquita (no bairro Helena Maria), na zona Norte. Estamos falando de investimento no atendimento primário, urgência e emergência, porque a prioridade é garantir qualidade no atendimento”.