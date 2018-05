Rotary Club doa 50 cadeiras de rodas ao Fundo Social de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), e a primeira-dama, Aline Lins, participaram na quarta-feira, 23, da cerimônia de doação de 50 cadeiras de rodas do Rotary Club ao Fundo Social de Solidariedade do município. Outras 50 foram direcionadas à AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A data marcou os 59 anos de fundação da entidade, que conta com 67 associados na cidade.

A cerimônia foi comandada pelo presidente do Rotary Osasco, José Antônio Tavares dos Reis, que estava acompanhado de sua esposa, Gisele Esteves. Também acompanharam a cerimônia, entre outros convidados, o secretário de Saúde do município, José Carlos Vido; José Carlos Pedroso, presidente da Fito; Elisabete Pedroso, presidente da AFRO (Associação das Famílias de Rotarianos de Osasco), e Roberto Neguesian, presidente da AACD.

“Fiquei muito surpresa e feliz quando soube que receberíamos esta doação. Vai ajudar a diminuir a nossa fila de espera”, agradeceu Aline Lins.

O prefeito também agradeceu o gesto dos rotarianos. “O Rotary está presente em vários países e faz um trabalho excelente de auxílio às pessoas necessitadas. Isso ajuda a fazer a diferença, principalmente nos dias de hoje. Uma grande cidade se faz com gestos como este, de solidariedade.”

Em seguida, Lins citou algumas ações sociais desenvolvidas pela Prefeitura. “Em nossa administração também estamos promovendo a inclusão. Reativamos o programa Mãos do Futuro, que oferece qualificação em diversas áreas e criamos também o POT (Programa Operação Trabalho), que dá formação e direcionamento ao mercado de trabalho a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Alguns deles estão em situação de rua e trouxemos para trabalhar na prefeitura. Eles também fazem cursos de capacitação.”

O Rotary Club é uma organização de cerca de 1,2 milhão de empresários, profissionais e líderes comunitários. Os sócios, conhecidos como rotarianos, prestam serviços humanitários e defendem as ações voltadas à paz mundial. Há mais de 33 mil rotarys em mais de 200 países e áreas geográficas, os quais constituem entidades apolíticas, não religiosas e abertas a pessoas de todas as culturas, raças e credos.

Os rotarianos desenvolvem projetos comunitários, que visam tratar de assuntos atuais relacionados a questões como crianças em situação de risco, pobreza, fome, preservação do meio ambiente, analfabetismo e violência.