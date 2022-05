Sábado (28) Barueri realiza novo dia D de vacinação contra influenza, sarampo e covid-19

Neste sábado (28) ocorrerá mais um “Dia D” de vacinação contra Influenza, sarampo e covid-19 em Barueri. Ação ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 16h.

Conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunização e da Secretaria de Estado da Saúde, o objetivo é atingir a meta de 90% da população conforme cada público-alvo preconizado.

Não é preciso agendamento para a vacinação neste “Dia D”, mas é importante compareça à unidade de saúde com documento original, CPF ou cartão SUS e a caderneta de vacinação, principalmente as crianças.

Influenza

A vacina contra a influenza está sendo aplicada em idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da área de saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, professores, pessoas com deficiência e/ou comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medida socioeducativa.

Sarampo

No grupo prioritário para a vacinação contra sarampo estão as crianças de seis meses a menores de cinco anos e os trabalhadores da saúde. Conforme as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde, não é necessário intervalo entre as doses para todos os que sejam maiores de 18 anos.

Covid

A vacinação contra a Covid-19 continua e estão sendo aplicadas a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª doses do imunizante, conforme público apto.

Primeira dose: disponível a todas as pessoas a partir de 5 anos de idade.

Segunda dose: disponível para pessoas a partir dos 5 anos nas seguintes condições:

– Coronavac: 28 dias após 1ª dose;

– AstraZeneca: 8 semanas (56 dias) após 1ª dose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais; 56 dias para crianças de 5 a menores de 12 anos;

– Janssen: 2 meses após 1ª dose

Terceira dose: disponível para pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que tenham tomado a terceira dose há 4 meses no mínimo.

Nos casos da imunização contra a covid-19 em crianças, recomenda-se um intervalo de 15 dias entre a dose desta vacina e os demais imunizantes.

Vacinação vai até início de junho

A imunização contra o Sarampo está ocorrendo desde o dia 4 de abril e vai até o dia 3 de junho deste ano em todas as UBSs de Barueri, de segunda a sexta-feira durante seus horários de funcionamento.

A vacinação contra a Influenza teve início em 27 de março com a imunização de idosos acima de 60 anos e vem gradualmente ampliando para os demais públicos. Atualmente já atingiu todos os públicos preconizados na cidade e também está ocorrendo em todas as UBSs. A previsão de encerramento também é no dia 3 de junho.