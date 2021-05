Santana de Parnaíba e Jandira ganharão Poupatempo, anuncia Doria

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (24), a implantação de 20 novas unidades do Poupatempo em todo o estado. Na região, Santana de Parnaíba e Jandira serão beneficiadas.

“Vamos implantar 20 novas unidades do Poupatempo no interior, litoral e na Região Metropolitana de São Paulo. Serão incorporados serviços municipais e do Detran, permitindo que o cidadão seja atendido em um só local. Menos burocracia e mais eficiência no setor público”, destacou Dória.

Em Santana de Parnaíba, a unidade será instalada em um espaço cedido pela Prefeitura e que foi inaugurado recentemente, na Fazendinha, de acordo com o prefeito Marcos Tonho (PSDB).

Além de Jandira e Santana de Parnaíba, também serão contempladas com unidades do Poupatempo as cidades de Arujá, Caçapava, Capão Bonito, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Ibitinga, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itatiba, Jaboticabal, Mococa, Mogi Mirim, Ribeirão Pires, São Sebastião, Taquaritinga, Valinhos e Votorantim.

O governo paulista deve investir aproximadamente R$ 3,7 milhões para a implantação das unidades, que contarão com estrutura ainda mais moderna e tecnológica e atenderão mais de 2,2 milhões de pessoas.

Na região, há unidades do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia. A população conta ainda com mais de 130 serviços online disponíveis no site aplicativo.

