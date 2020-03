Santana de Parnaíba terá festival com gastronomia, artesanato e música no próximo fim de semana

Nos dias 13, 14 e 15 de março, Santana de Parnaíba vai receber a primeira edição do “Festival Brasil Brasileiro”. Além do artesanato e das apresentações artísticas, o público poderá apreciar uma gastronomia repleta de pratos típicos como acarajé, comida tropeira, serrana e caiçara.

O evento será realizado das 9h às 22h, nos três dias, no Bolsão do Estacionamento do município e contará com cerca de 50 expositores, que levarão a diversidade brasileira aos visitantes. A entrada é gratuita.

Na culinária, o público poderá apreciar mais de 24 opções de iguarias, como rojão (espeto de carne suína), linguiça, acarajé, galinhada de São Longuinho, além de vinho, queijo coalho na brasa, a tradicional receita do bolinho de bacalhau e diversos doces de corte.

Cerca de 20 artesãos vão participar desta edição do festival. O público encontrará esculturas em madeira, metal e trançados, trazendo em seus detalhes a riqueza da diversidade brasileira, com artes utilitárias e artigos para decoração. Roupas e acessórios ciganos também são outras opções.

A diversidade de cultura brasileira também estará presenta na música, com samba, forró, música sertaneja raiz, pop e apresentações artísticas.

“O que queremos é partilhar e promover a cultura de forma acessível e saborosa para todos. Neste sentido, o Festival torna-se um delicioso passeio para famílias desfrutarem de uma viagem gastronômica e cultural, além de aproveitarem as maravilhas de Santana de Parnaíba”, disse a idealizadora do Festival, Fabiana Frotta.

O Festival Brasil Brasileiro é idealizado e realizado pela Palato Cultural com apoio da Prefeitura Municipal de Santana de de Parnaíba.

Confira a programação completa do Festival Brasil Brasileiro:

Serviço:

Festival Brasil Brasileiro // Dias: 13, 14 e 15 de março // Horario: 9h às 22h // Local: Bolsão do Estacionamento do centro de Santana de Parnaíba // Entrada gratuita

