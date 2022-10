Secretarias Executivas de Osasco abrem novas vagas para estágios em diversas áreas

A Secretarias Executivas da Pessoa com Deficiência, Mulher e Promoção da Diversidade, Infância e Juventude e Igualdade Racial de Osasco abriram vagas de estágios para as seguintes áreas: Pedagogia, Serviço Social, Psicologia, História, Ciências Sociais, Antropologia, Direito, Sociologia, Economia, Comunicação Social ou Administração.

publicidade

Os candidatos devem estar cursando no mínimo o 3º semestre em qualquer curso acima e ter disponibilidade em período integral.

O objetivo é desenvolver profissionais qualificados para atender políticas públicas com um olhar humanizado. As vagas são para trabalho de 6h/dia, 30h/semana. As vagas buscam, ainda, ter um olhar com base em ações afirmativas, garantindo vagas com recortes que trazem um olhar preferencial para candidatos com deficiência, LGBTQIA+, população negra, mães solo, entre outros.

publicidade

Interessados poderão encaminhar seu currículo até dia 31/10 para o e- mail semud@osasco.sp.gov.br. Informações através do telefone (11) 3682 6670.