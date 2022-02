Seleção com vagas de operador de atendimento em Barueri será amanhã (24)

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza, nesta quinta-feira (24), mais um processo de seleção com vagas para operador de atendimento. A seletiva será no ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro), às 9h.

Para concorrer às vagas de operador de atendimento, o candidato deve ter mais de 18 anos, ensino médico completo e residir em Barueri ou na região. O empregador oferece salário fixo, comissão, desconto em faculdades, parceria com o SESC, além dos vales transporte e refeição.

Há oportunidades também para trabalhadores mais experientes, inclusive os que têm mais de 60 anos de idade. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h20 ou das 14h40 às 21h, com sábados alternados.

No processo seletivo é obrigatório o uso de máscara e o respeito ao distanciamento físico. Os candidatos devem comparecer impreterivelmente às 9h e levar caneta e currículo.