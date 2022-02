Árvores do centro histórico de Santana de Parnaíba serão identificadas com QR Code

A Prefeitura de Santana de Parnaíba vai catalogar todas as árvores localizadas no centro histórico da cidade, com a implementação de QR Code. Ação faz parte do censo arbóreo inédito, que deve ser concluído até o segundo semestre.

O projeto teve início em janeiro deste ano, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é a responsável pelo projeto. Agora, os técnicos da empresa contratada para a realização do trabalho, estão fazendo o levantamento em campo das árvores.

Veruska Carvalho, secretária do Meio Ambiente e Planejamento, explica que o objetivo do trabalho é levantar a situação de todas as árvores do centro histórico, quais precisam de poda, entre outros cuidados. “É um trabalho importante para fazer a manutenção preventiva necessária e evitar incidentes”, disse a secretária.

As árvores que serão catalogadas estão localizadas em uma área de 635 m². Após esta etapa, será criado um banco de dados que permitirá ao município a realização do gerenciamento de cada árvore. O censo também permitirá identificar as áreas do centro histórico de Santana de Parnaíba que precisam ser arborizadas.

Após a conclusão do levantamento as árvores catalogadas receberão um QR Code, que armazenará todas as informações da árvore, como espécie, se é nativa do Brasil, se é nativa da região, a situação dela e se necessita de poda preventiva ou corretiva.

As informações contidas no QR Code poderão ser acessadas por qualquer pessoa que passe pela rua. “O objetivo é que a população também possa ter as informações das árvores da sua rua, do seu bairro e ver se elas apresentam algum risco”, explicou a Daniel Queiroz, técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Santana de Parnaíba.

Inicialmente, os trabalhos incluem apenas as árvores localizadas nas ruas do centro histórico e não envolvem matas e reservas localizadas no município. No entanto, a Prefeitura da cidade também pretende fazer o censo arbóreo em todos os bairros da cidade.