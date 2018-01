Serviço gratuito de coleta de entulho é disponibilizado em Barueri

A Prefeitura de Barueri continua conscientizando a população sobre o perigo do descarte irregular de entulhos em ruas e calçadas, e eliminar os considerados “pontos viciados”. Para isso, a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) criou o Papa-Entulho, serviço que disponibiliza contentores que armazenam até 1.500 quilos de resíduos sólidos.

Publicidade

O serviço gratuito é prestado através do empréstimo dos chamados big bags, sacos flexíveis feitos de material resistente capaz de armazenar entulhos como restos de materiais de construção, madeiras ou cacarecos.

Para a moradora do bairro Nova Aldeinha Luiza Augusta Ghirotti a iniciativa auxilia a população no compromisso de manter a cidade limpa. “Às vezes o morador não tem condições de contratar uma caçamba e pode solicitar o serviço, isso ajuda a cidade ficar mais limpa. É feio ver as calçadas cheias de entulhos e móveis quebrados. Achei a iniciativa muito boa”, declara a dona de casa, uma das primeiras moradoras a solicitar o big bag.

Como funciona

Para acionar o Papa-Entulho, basta entrar em contato com a Secretaria de Serviços Municipais pelo telefone 4162-7300 ou e-mail [email protected] Ao receber o big bag, o morador assina um termo de uso e devolução. O equipamento é recolhido pelo caminhão do Papa-Entulho após três dias úteis ou quando estiver cheio.

Informações importantes

É permitido apenas colocar no big bag resíduos de construção residencial, cacarecos ou inservíveis e madeiras. Lixo orgânico não pode. Materiais que estiverem fora do equipamento não serão removidos.

Publicidade

É importante lembrar que o big bag deverá ser colocado na calçada em frente à residência, de maneira que não atrapalhe a circulação de pedestres e não pode ser transportado para utilização em outro endereço.

Outro detalhe é que este é um serviço social e não está disponível para indústrias, comércios, prédios (comerciais ou residenciais) e conjuntos residenciais.

Lei 2.482/2016

A lei municipal 2.482/2016 prevê multa em casos de descarte irregular de entulhos. A Prefeitura se responsabiliza pela retirada de até 3 metros cúbicos de resíduos (cerca de 1.500 quilos). Para materiais acima desta quantidade, o morador deve contratar uma caçamba particular.