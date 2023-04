Sesc Osasco traz mostra de filmes sobre circo

O Sesc Osasco inicia nessa terça-feira (2) a mostra Cine Picadeiro, exibição de filmes com temática circense.

A mostra vai trazer para o público os seguintes filmes:

02/05 – terça: “O Circo Voltou” – Direção de Paulo Caldas. Com a presença do Diretor do Picadeiro Circo Escola José Wilson Moura;

03/05 – quarta: “O Palhaço” – Direção de Selton Mello;

04/05 – quinta: “Água para Elefantes” – Direção de Francis Lawrence. Com Robert Pattinson e Christoph Waltz;

05/05 – sexta: “O Circo”, Direção de Charles Chaplin (Cinepiano com Tony Berchmans).

A exibição dos filmes de terça a sexta será às 19h no Picadeiro Circo Escola. A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados com 1h de antecedência no local.

O Sesc Osasco fica na Travessa Gilmar de Franca Crispim, 9, Jardim das Flores.