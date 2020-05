A Sessão Da Tarde de hoje (29/05) vai exibir o filme “Gente Grande 2” na tela da TV Globo. A comédia, estrelada por Adam Sandler, vai ao ar às 14h57, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

Sessão Da Tarde de hoje (29/05) exibe “Gente Grande 2” na Globo

Sinopse: Lenny, Eric, Kurt e Marcus voltam a morar na mesma cidade. Lá, suas vidas seguem o curso natural dos adultos, seja pela existência dos problemas com as esposas para uns, com os filhos para outros, ou tudo junto e misturado. A coisa dá uma complicada quando os marmanjos pretendiam matar a saudade num dia de folga e acabam encarando os jovens da região, que agora dominam o lugar. É quando eles acabam tendo que enfrentar alguns fantasmas do passado, entre eles a covardia diante de valentões e o famigerado bullying na escola. Mas algumas surpresas estão para acontecer, como a chegada de um filho rebelde para Marcus domar, uma possível gravidez e uma festa de arromba, que não vai deixar pedra sobre pedra.

Mais informações:

Título original: Grown Ups 2

Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Maya Rudolph

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia