Sete pessoas são detidas em Osasco durante mega operação policial

A cidade de Osasco recebeu nesta terça-feira (19) a operação “Cidade Mais Segura”, com o objetivo de combater a criminalidade e promover mais segurança à população. Ao menos sete pessoas foram detidas durante a operação, que ocorreu em pontos estratégicos.

publicidade

Além de 93 policiais civis da Delegacia Seccional de Polícia de Osasco, a operação contou com a participação de 42 guardas municipais de Osasco e mais 62 guardas municipais de Carapicuíba, Barueri e Cotia, para reforçar as ações policiais nos limites do município. Foram mobilizadas aproximadamente 76 viaturas, entre veículos oficiais e motos operacionais.

Os policiais realizaram ao menos 250 abordagens e fiscalizações de veículos, transportes de cargas e motocicletas. Também foram cumpridos mandados judiciais e prisões em flagrante relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, sete pessoas foram detidas até às 17h desta terça-feira.

publicidade

A operação Cidade Mais Segura foi realizada em locais com maior incidência de criminalidade e deve continuar nos próximos meses. Ação contou ainda com apoio da Polícia Militar.

Inciativa aconteceu na véspera da visita do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que estará em Osasco, na manhã desta quarta-feira, para anunciar o início das obras que ligarão o município a rodovia Castello Branco.