Shopping da Utilidade abre 90 vagas para nova loja em Barueri

A rede varejista Shopping da Utilidade chega a Barueri em breve e abriu 90 vagas de emprego formal para seu primeiro empreendimento no município.

O Shopping da Utilidade tem hoje 21 lojas pelo interior paulista e comercializa itens de utilidade doméstica. A rede tem previsão de iniciar as atividades em Barueri no dia 18 de junho, em uma loja de cerca de dois mil metros quadrados no Engenho Novo. As contratações são feitas via Casa do Trabalhador, mantida pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict).

Há vagas para os cargos de assistente administrativo, assistente de cadastro, repositor, operador de caixa, estoquista, supervisor de loja e faxineira.

Todos os cargos exigem idade mínima de 25 anos e ensino médio completo, exceto os de assistente administrativo e assistente de cadastro, que exigem ensino superior completo ou cursando.

Como se candidatar às vagas de emprego no Shopping da Utilidade em Barueri:

Os candidatos devem fazer cadastro no portal Emprega Brasil, na área Trabalhador / Vagas de Emprego, para concorrer às vagas. O prazo vai só até o início da semana que vem.

O processo de seleção será realizado no Ginásio Poliesportivo José Corrêa durante os dias 11 e 12 de maio, obedecendo os protocolos de segurança contra a disseminação da covid-19. No local devem comparecer apenas os candidatos portando a carta de encaminhamento emitida pelo portal Emprega Brasil e não será permitida a entrada de pessoas sem máscara.

O sistema só mostra a vaga para o candidato que estiver com o nome do cargo desejado descrito exatamente como exposto acima em seu perfil e que atenda aos requisitos mínimos exigidos.

Em seguida, ao abrir a opção de candidatura, imediatamente é enviada uma carta de encaminhamento ao e-mail cadastrado pelo candidato no sistema. Essa carta deve ser apresentada no processo seletivo presencial dos dias 11 e 12 de maio (caso não possa imprimir, é possível mostrar a carta pelo celular na entrada no ginásio).

As pessoas selecionadas deverão começar a trabalhar entre 20 e 28 de maio na montagem da loja, cuja inauguração está marcada para 18 de junho. Antes disso, porém, a nova equipe passará por treinamentos.