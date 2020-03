Shopping de Carapicuíba fecha por tempo indeterminado a partir desta sexta (20)

O Plaza Shopping Carapicuíba anunciou, na tarde desta quinta-feira (19), que ficará fechado por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira (20).

O empreendimento é mais um que se antecipa à recomendação do governo do estado, que pediu que os shoppings fechem a partir de segunda-feira (23), como medida de combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19).

“Atenção funcionários e clientes do Plaza Shopping Carapicuíba. A partir de amanhã, dia 20 de março, o shopping terá as suas atividades suspensas por tempo indeterminado”, afirma o empreendimento. “Os serviços essenciais, como supermercado, farmácias e clínica médica, continuarão funcionando em horário especial (das 8h às 18h). No momento, a saúde da sociedade é a nossa prioridade!”, completa nota do Plaza Shopping Carapicuíba.

Shoppings da região como o SuperShopping Osasco e o Tamboré também anunciaram suspensão das atividades como medida de combate à pendemia do novo coronavírus.