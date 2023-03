SinHoRes Osasco e Sinthoresp assinam Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2021-2023

O presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Edson Pinto, assinou o Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2021 – 2023, nesta quarta-feira (15). No encontro, o secretário-geral do Sinthoresp (Sindicato dos Empregados em Hospedagem e Gastronomia de São Paulo e Região), Rubens Fernandes, representou o presidente Francisco Calasans.

Com vigência de 15/03/2023 a 30/06/2023, o Termo Aditivo é aplicável a todos os hotéis, restaurantes, bares e similares, sem qualquer distinção, da base sindical do SinHoRes (Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus).

O Departamento Jurídico do SinHoRes preparou um roteiro explicativo para ajudar os empresários do setor a planejar a melhor estratégia para as suas empresas, utilizando todas as possibilidades negociadas pelo sindicato empresarial.

Por parte do SinHoRes, participaram da reunião, além do presidente Edson, o vice-presidente Paulo César Andrade, também presidente da Comissão Sindical de Negociação; o Diretor Social, José Neves Neto; o coordenador do Departamento Jurídico, Dr. Marcel de Lacerda Borro; Dra. Marilene Leite; também do Dep. Jurídico; a gerente executiva, Alice Fernandes; Bruno Latini, Sérgio Sicuto, Reginaldo Espósito; Antônio Henriques Branco e Hermes Beznos, membros do Conselho da Presidência; Marta Cristina, do Departamento de Cobrança SinHoRes/HS; Hamilton Dertonio, da Comunicação; e o Auxiliar Administrativo, Samuel Couto; além de empresários do setor.

Além de Rubens Fernandes, por parte do Sinthoresp participaram também Manoel Gonçalves de Lima, Diretor da Regional de Osasco; Valdir Farias da Silva; Wellington Cleber dos Santos; Edson Inácio Lima; Francisco Erivaldo Bertoldo Mendes; Darly Alves de Abreu; Paulo Augusto Pereira; a gerente jurídica, Dra. Ethel Marchiori Remorini Pantuzo; todos integrantes da Comissão de Negociação laboral; além dos advogados da Regional Osasco, Leiliane de Azevedo Aires e Thiago de Lima; Andreia Coutinho e Fábio Batista, da Comunicação; e Jefferson Medeiros, de Assuntos Coletivos de Osasco.

As negociações do Termo Aditivo foram finalizadas apenas agora, sendo que data base era 01/07/2022, porque foram interrompidas após a criação de outro sindicato laboral, que entrou em disputa judicial e administrativa com o Sinthoresp, sendo retomadas em janeiro deste ano.