Sony confirma fim da venda de TVs, câmeras e equipamentos de áudio no Brasil

Conforme anunciado em setembro do ano passado, a Sony confirmou hoje (1º) que encerrará as vendas de produtos eletrônicos como TVs, câmeras e equipamentos de áudio no Brasil no fim deste mês.

A empresa afirma que vai manter suporte para pós-venda e reparo de produtos vendidos.

Mondial

Com a iminente saída da Sony do país, a Mondial Eletrodomésticos adquiriu, em dezembro, uma fábrica que era da empresa na Zona Franca de Manaus, e deve utilizá-la para entrar no mercado de TVs, micro-ondas e ar-condicionado. O valor da operação não foi revelado.

Os novos produtos da marca, que vão concorrer com os de gigantes como Samsung e LG, devem começar a chegar às lojas no segundo semestre do ano que vem.