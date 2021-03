BBB 21 | Sarah diz que parou de seguir Bolsonaro por medo de ser “cancelada”: “gostava de ver”

A brasiliense Sarah fez uma revelação que intrigou os participantes do BBB 21 na madrugada desta segunda-feira (1°). Ela disse que parou de seguir o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais por medo de ser “cancelada”.

A conversa começou quando Thaís comentou que uma pessoa teria sido cancelada antes de entrar no reality show por seguir o atual presidente. “Eles acharam o Instagram e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou”.

“Sério? Ah, eu lembro! Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir. Não vou mentir, gostava de ver o que era postado. Aí eu vi e [pensei] ‘fui, vou parar de seguir’”, disse Sarah. Lumena e Fiuk, que acompanharam a conversa, não conseguiram esconder a reação ao ouvir a revelação da sister.

A brasiliense não segue mais o presidente nas redes. Mas é possível encontrar uma série de curtidas dela nas publicações de Bolsonaro no Instagram. Do lado de fora da casa, alguns internautas ficaram decepcionados: “a Sarah era bolsominion mesmo… Ou então curtia uma série de posts do capiroto só por esporte, né”, disse um internauta. “QUE PESADELO”, lamentou outro.

De Zé Maria a Bolsonaro

O passado de Sarah também veio à tona em outro momento. Na semana passada, fãs do programa acharam postagens antigas dela no Twitter dizendo que em 2010 votou em Zé Maria, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), para presidente. “Eu quero um Brasil diferente, vou votar Zé Maria para presidente”, escreveu em uma das publicações, que renderem memes nas redes sociais.