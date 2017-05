Suplemento “obrigatório” para frequentadores de academia, Whey Protein ganha até clube de assinatura

Dentre os maiores objetivos dos frequentadores de academias, destacam-se a hipertrofia e a definição muscular. Hipertrofia muscular é um aumento da espessura da fibra muscular, em geral, após um estresse muito alto.

Há uma degradação de proteínas musculares e posterior recuperação para a formação de novas fibras (anabolismo) como resposta a esse estresse. Por essa razão o músculo cresce e fica mais evidente.

O culto ao corpo, impulsionado pela era das mídias sociais, tem levado cada vez mais pessoas a se movimentarem e suarem a camisa, em busca de um físico ideal. O alcance desses objetivos não é óbvio, afinal ganhar massa magra e perder gordura exige muita disciplina, esforço e automotivação.

É necessário foco nos treinos, na execução dos exercícios, intensidade e repetições corretas e além disso, a dieta tem papel fundamental no desenvolvimento corporal e precisa estar alinhada com o programa de treinamento para um resultado ótimo.

Nesse ponto, chegamos ao calcanhar de Aquiles de muitos atletas e amantes da musculação. É na dieta que muita gente erra, e geralmente por desconhecimento.

Há uma deficiência na obtenção dos nutrientes necessários para desenvolvimento musculoesquelético, ou ainda, a falta de comprometimento com uma dieta balanceada, levando a resultados inexpressivos e à desistência da busca por uma vida saudável como objetivo natural.

Outro erro grave entre praticantes de musculação, é seguir uma dieta muito restritiva em calorias, pelo receio de se engordar, deixando o organismo durante horas sem “combustível” correto, favorecendo a quebra de proteína muscular para a liberação rápida de energia pelo corpo. Esse processo compromete a hipertrofia e a queima de gordura pelo organismo em repouso.

Nosso organismo não é capaz de sintetizar todos os constituintes necessários à construção muscular por isso, a obtenção de certos aminoácidos (formadores de proteínas) na dieta, torna-se essencial pra quem busca hipertrofia muscular. É através desses aminoácidos (derivados da quebra proteica) que o organismo organiza a formação de novas fibras musculares.

Agora, imagine que para aumentar ingestão de proteína na dieta, você terá que comer mais alimentos ricos desse nutriente, porém comendo mais alimentos você acabará ingerindo gorduras e carboidratos, que poderão dificultar a definição muscular.

É por estudar em profundidade esse fato, que muitos nutricionistas e fisiologistas do exercício recomendam a suplementação de Whey Protein na dieta, para a obtenção adequada de proteínas no dia-a-dia.

O Whey Protein é um derivado de certos produtos lácteos, obtido na produção de queijos e iogurtes, que por seu alto teor proteico serviu de incentivo à indústria alimentícia para sua comercialização como suplemento alimentar, principalmente aos atletas e convalescentes.

O Wey Protein é naturalmente rico em aminoácidos de cadeia ramificada (também conhecidos como BCAAs), que constituem um terço das fibras musculares e não são sintetizados pelo organismo, tornando o Whey Protein uma proteína de alto valor biológico.

Há vários tipos de Whey Protein, de acordo com seu processo de obtenção e purificação, o que o torna mais ou menos rico em gordura, altera a concentração proteica e pode aumentar sua biodisponibilidade (velocidade com que seus elementos ficam disponíveis ao organismo).

Sua apresentação mais comum é em pó, o que facilita sobremaneira o seu uso, por ser fácil e prático de transportar e ingerir em qualquer lugar e de forma rápida.

Por seu alto valor biológico e facilidade de obtenção, o Whey Protein não é prescrito apenas a praticantes de atividades físicas intensas mas a qualquer pessoa que possua uma dieta pobre em proteínas, como em recuperação pós cirúrgica ou até como complemento alimentar nos casos de desnutrição.

Quem consome Whey Protein regularmente, costuma entrar em desespero quando seu pote está próximo do fim e, nem sempre as melhores marcas estão disponíveis a preços acessíveis a esse consumidor fiel. Pensando nisso, chegou ao mercado recentemente a Whey Society (www.wheysociety.com), o primeiro clube de assinatura de Whey do Brasil. A filosofia de seu negócio está baseada no tripé: informação, produtos e serviços de alta qualidade.

Em apenas três passos é possível assinar um plano que inclui proteína importada, outros suplementos de uso contínuo e um aplicativo de treino online que facilita a vida de quem viaja ou não tem acesso a um treinador pessoal (personal trainer). O frete é grátis para todo o Brasil.