Tabacaria com 200 pessoas em Itapevi é lacrada e multada

Uma tabacaria localizada no Jardim Briquet, em Itapevi, foi interditada em mais uma Operação Noite Tranquila, da Guarda Civil Municipal (GCM), na última sexta-feira (28).

Cerca de 200 pessoas estavam reunidas no estabelecimento. A maioria estava sem máscara. Além de ter sido lacrada, a tabacaria foi multada por descumprir as medidas sanitárias contra a covid-19.

O fim de semana foi agitado também em outros pontos da cidade. Foram encerrados ainda bailes funks clandestinos no Parque Suburbano e no Jardim Santa Cecília. As ações são realizadas pelos agentes da GCM, do Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura, com apoio da Polícia Militar.

Para denunciar aglomerações, festas e bailes funks clandestinos em Itapevi, basta ligar para 153 ou para a PM, no 190.

