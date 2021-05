“ Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde estiver!”: Whindersson escreve mensagem emocionante sobre a morte do filho recém-nascido

O humorista Whindersson Nunes postou uma mensagem emocionante sobre a morte de João Miguel, seu filho recém-nascido, nesta segunda-feira (31). O bebê nasceu prematuro, com 22 semanas, no sábado, em São Paulo.

“Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nós meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você”, declarou. “Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você estiver!”, completou Whindersson Nunes.

Diversos amigos e famosos manifestaram pesar pela morte do filho recém-nascido do humorista Whindersson Nunes e a noiva, Maria Lina.

Juliette Freire comentou: “Seu anjinho no céu. Muita força e fé”. A cantora sertaneja Maraisa declarou: “Meu amigo, não consigo imaginar a dor que vocês estão sentindo agora! Que Deus lhe dê entendimento, que possa confortar toda a família, e saiba que estarei aqui pra tudo que precisar! Estou em oração por vocês!!!”.

“O amor vai curar, beijo no coração e muita luz, irmão!”, comentou o humorista Yuri Marçal. A influencer GKay postou: “Força amigo, força! Só Deus nesse momento!”.