Tecnologia de empresa de Barueri permite que Prefeituras atendam munícipes pelo Telegram

Em tempos de distanciamento social com a pandemia do novo coronavírus, o poder público tem que encontrar meios de inovar e investir em novas tecnologias para continuar atendendo ao cidadão de forma rápida e eficaz, principalmente nas questões relacionadas à emissão de documentos, boletos, consulta a informações gerais, entre outros serviços.

Um exemplo bem-sucedido desse tipo de inovação é o adotado pela Prefeitura de Salto, cidade do Interior paulista, a partir da tecnologia desenvolvida pela empresa EtheriumTech, de Alphaville, Barueri. Desde o início da atual crise, Salto estendeu seus atendimentos presenciais para o mundo digital. Mas a Prefeitura não se limitou à prestação de serviços através do seu site institucional: incluiu o uso do aplicativo de mensagens instantâneas Telegram como um recurso de atendimento automatizado ao munícipe, em tempo real.

Lançado no início de abril, o perfil @CidadaoSaltoBot no Telegram permite que o munícipe, pelo próprio celular, solicite documentos e serviços e receba as informações imediatamente, dentro do próprio aplicativo. Com isso, o cidadão tem a resposta sempre à mão e onde estiver, além de poder compartilhar os resultados com quem for necessário pelo próprio aplicativo de mensagens.

Os serviços atualmente disponíveis no aplicativo são: emissão de segunda via de IPTU; extrato de débitos por CPF ou CNPJ; emissão de certidões negativas; emissão de certidões de valor venal de imóvel; validação de certidão e processos administrativos, além da geração de guia para pagamentos de débitos.

Boa parte dos serviços que antes eram requisitados presencialmente na Prefeitura hoje podem ser solicitados de forma simples, na palma da mão e em qualquer lugar, pelo Telegram @CidadaoSaltoBot. Por trás da estrutura que tornou isso possível está a empresa especializada em soluções tecnológicas EtheriumTech, que integrou os sistemas de dados da Prefeitura ao site institucional, ao Telegram e aos totens instalados no Poupatempo da cidade.

Arquitetura de microsserviços e canais integrados

A infraestrutura criada pela EtheriumTech permitiu que todos os canais de atendimento digital fossem integrados com o sistema de gestão da prefeitura (ERP) por meio da arquitetura de microsserviços. Desta forma, cada um dos serviços é isolado, autônomo e independente e fica disponível para ser integrado com qualquer canal.

“A estratégia concentra o trabalho em fazer com que os canais acessem um único local para obter os resultados, o que diminui bastante a complexidade de qualquer nova implementação e aumenta enormemente a velocidade de desenvolvimento e disponibilização de novos serviços”, explica Márcio Lima, CTIO da EtheriumTech.

A arquitetura de microsserviços criada pela EtheriumTech já havia provado sua eficiência em dezembro do ano passado. Na ocasião, a Prefeitura de Salto inaugurou totens de atendimento fornecidos pela Prodesp – empresa de tecnologia do Governo do Estado – no Poupatempo. Para a disponibilização dos serviços municipais, os totens já utilizavam a integração com o sistema ERP do município para responder às requisições em tempo real.

Do atendimento via Telegram aos recursos tradicionais das praças digitais de Salto, a EtheriumTech também contribuiu com a utilização de sistemas totalmente web, hospedados em nuvem, o que foi um fator determinante para facilitar a integração das tecnologias mais atuais, com segurança e escalabilidade. “A solução permitiu a redução drástica de custos com equipamentos e mão-de-obra que seriam necessários caso a infraestrutura ficasse dentro da própria prefeitura”, conclui Lima.