Terminal Carapicuíba da EMTU recebe exposição “Emoções em Movimento”

O Terminal Carapicuíba da EMTU está exibindo a exposição itinerante “Emoções em Movimento”, com imagens da artista visual Didi Kali que ilustram o livro Gestão de Sentimentos, escrito por Nilza Ribeiro.

publicidade

A exposição é composta por 20 fotografias que retratam os desafios enfrentados pela escritora do livro em sua vida. As imagens expressam momentos do livro, em movimentos e performance, que buscam despertar o autoconhecimento e o autoamor.

As fotografias ficarão expostas na plataforma do terminal metropolitano Carapicuíba até o dia 3 de maio.

publicidade

SERVIÇO

Exposição Emoções em Movimento /

publicidade

Onde: Terminal Metropolitano de Carapicuíba /

Até dia 3 de maio