Terminal do Centro de Barueri passa por reforma

Já estão em andamento as obras da reforma do Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini, no Centro de Barueri. O espaço receberá novas calçadas, pintura, sinalização e mais acessibilidade.

Marcelo José da Silva, de 46 anos, é uma das mais de 20 mil pessoas que utilizam o Terminal diariamente. Antes da pandemia de covid-19, o fluxo era ainda maior, chegando a até 30 mil pessoas por dia. “Realmente estava precisando dessa reforma. Ela traz facilidade, principalmente para a mobilidade, as pessoas não se machucam”, diz o morador de Barueri.

As melhorias são realizadas pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM) e começaram há duas semanas. Como o movimento no local é intenso, a reforma é feita por etapas, para não afetar o fluxo dos ônibus. Para acelerar, está sendo empregado um concreto usinado que seca em apenas seis horas.

No lugar dos antigos bloquetes, que já apresentavam desníveis e buracos, está sendo feita uma concretagem lisa que receberá pintura no final. Os gradis que separam as faixas também serão reformados e pintados e os bancos de concreto serão trocados por outros de madeira. A iluminação também é nova e com lâmpadas de led.

