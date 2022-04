Terminal Metropolitano Carapicuíba oferece teste de glicemia, aferição de pressão e orientação sobre primeiros socorros

Nesta quarta-feira (6), o Terminal Metropolitano Carapicuíba vai participar das atividades oferecidas pela EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo aos passageiros terminais metropolitanos em comemoração à Semana da Saúde.

A semana marca o Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril. A ação em Carapicuíba será na quarta-feira (6), dia em que profissionais e alunos da Escola PROZ de Enfermagem vão disponibilizar testes de glicemia e aferição de pressão arterial aos passageiros.

Uma equipe do SAMU vai orientar os usuários sobre procedimentos de primeiros socorros e profissionais vão abordar sobre os cuidados necessários para combater a dengue e animais peçonhentos. Quem se interessar poderá ainda imprimir no local o seu cartão SUS com o auxílio de profissionais da Secretaria de Saúde de Carapicuíba.

As atividades serão realizadas em parceria com a Prefeitura do município.