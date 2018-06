Terminam amanhã (20) inscrições para 121 vagas no Programa de Auxílio Desemprego em Carapicuíba

Terminam nesta quarta-feira, 20, as inscrições no processo seletivo aberto pela Prefeitura de Carapicuíba para contratação de bolsistas pelo Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. Ao todo, serão 121 vagas disponibilizadas, das quais 91 para homens e 30 para mulheres.

Publicidade

O bolsista selecionado terá direito a fazer um curso de qualificação profissional e receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 724, vale-sacolão e vale-transporte. O período do programa é 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses.

O candidato precisa ter idade superior a 18 anos, ser brasileiro ou naturalizado. Também é necessário apresentar condições físicas para o pleno exercício das atividades, estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais, não ter rendimentos próprios, comprovar que está desempregado há pelo menos um ano, residir em Carapicuíba há, no mínimo dois anos, e não ser beneficiário de programas sociais como o Bolsa Família.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve comparecer ao Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba (Av. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas), das 9h às 15h.

O interessado deve levar os documentos necessários, como RG, Carteira de Trabalho, cartão do PIS, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos (se houver), entre outros. A lista completa está no edital.

A Prefeitura disponibilizará os nomes dos classificados e selecionados no Diário Oficial do Município de Carapicuíba, através do site do município.