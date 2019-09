Ticket abre vagas na área comercial em home office

A Ticket, marca pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação, está com vagas abertas na área comercial. O processo seletivo visa reforçar o time de vendas, com oportunidades para atuação na modalidade home office (trabalho em casa).

Para a posição, o profissional deve ter superior completo e experiência na área de vendas. Espera-se que também tenha conhecimento no mercado bancário, financeiro ou de cartões, bem como perfil analítico e de autogestão para a atuação no modelo de trabalho remoto.

Os interessados em atuar nas vagas da área comercial, devem se candidatar pelo site: edenred.com.br/carreiras/.