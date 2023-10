Treinamento integrado com simulação de acidente com vítimas mobiliza o Parque dos Paturis nesta sexta-feira (20)

Treinamento integrado com simulação de acidente com vítimas mobiliza o Parque dos...

Está marcado para esta sexta-feira (20), a partir das 7h, um grande treinamento simulado de acidente com vítimas no Parque dos Paturis, na divisa de Carapicuíba com Osasco.

A atividade simulará um acidente envolvendo um micro-ônibus e um carro que fará 20 vítimas, que vão precisar ser socorridas.

Para o treinamento de socorro, participarão uma equipe do Corpo de Bombeiros e Samu, levando os acidentados para os prontos socorros e hospitais do município. Participarão ainda da ação o Hospital Geral de Carapicuíba e os prontos socorros Infantil, da Cohab 2 e o da Vila Dirce, além do hospital privado Alpha Med.

No local, também estarão presentes os funcionários das secretarias de saúde, assistência social, obras, trânsito e segurança, a Defesa Civil e profissionais do departamento de comunicação.

O objetivo do mega simulado é aprimorar o trabalho conjunto entre as equipes da prefeitura e demais órgãos públicos.

