MC Guimê cobre tatuagem de Lexa após divórcio: “Bora pra próxima”

O funkeiro osasquense MC Guimê decidiu cobrir a tatuagem que tinha do rosto da ex-mulher, a cantora Lexa, na panturrilha. Nesta terça-feira (17), ele compartilhou o resultado nas redes sociais e surpreendeu os internautas.

“Incrível arte feita por Mitsunaga Tattoo”, escreveu o ex-BBB ao publicar a foto do novo desenho com a hashtag “‘Bora’ pra próxima”.

Guimê havia tatuado o rosto da voz de “Sapequinha” na panturrilha em fevereiro do ano passado para surpreendê-la em seu aniversário. “Eternizei na pele uma pessoa que já tá eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão”, revelou o osasquense na ocasião.

Na época, o funkeiro, muito apaixonado, classificou a atitude como uma “loucura de amor” e afirmou que Lexa merecia “isso e muito mais”. No final daquele ano, ambos chegaram a se separar e reataram em seguida. Eles colocaram outro fim no relacionamento após a polêmica saída de Guimê do BBB-23, em meio à outra polêmica envolvendo uma dívida de Guimê relacionada à aquisição de uma mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba. O então casal tentou uma nova reconciliação, mas decidiu pela separação meses depois.

Lexa e MC guimê anunciaram o fim do casamento no final de setembro, mês no qual outros famosos, como Sandy e Lucas Lima e Ana Castela e Gustavo Mioto, também terminaram seus relacionamentos.

