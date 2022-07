Tributo a Elvis Presley é atração em Barueri

Os amantes do Rei do Rock não podem perder o tributo “Elvis In Concert” no dia 23 de julho, em Barueri. Atração será realizada no Centro de Eventos, às 21h.

“Elvis In Concert” é um espetáculo único, no qual Adam Roman, acompanhado por banda e orquestra, homenageia um dos maiores ícones de todos os tempos, Elvis Presley.

Adam Roman foi premiado como um dos melhores covers do mundo. Além da semelhança física, similaridade de performance, dança e voz, o artista usa roupas e acessórios que são réplicas oficiais feitas pela mesma empresa que fazia as de Elvis originalmente.

Os ingressos estão à venda no site www.bilheteriaexpress.com.br.

SERVIÇO

Tributo “Elvis In Concert”

Quando: 23/07 às 21h

Onde: Centro de Eventos de Barueri (Avenida Sebastião Davino dos Réis, 672 – Jardim Tupanci, Barueri)