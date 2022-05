Unidade Móvel de Artes e Cultura do Sesi virá para Jandira

A Prefeitura de Jandira anunciou que firmou parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) para trazer a Unidade Móvel de Artes e Cultura, iniciativa da entidade para fomentar a difusão da arte em regiões carentes por meio de uma carreta totalmente aparelhada.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo de expandir a programação de atividades culturais do município. A Unidade Móvel de Artes e Cultura poderá fazer apresentações de música, teatro ou cinema já a partir do mês agosto na cidade, e a programação será gratuita.

Especializada em cultura popular jovem contemporânea, a moderna instalação sobre carreta oferece suporte para exibições de filmes, além de uma atualizada biblioteca com mais de 3 mil volumes e terminais de acesso digital que permitem a consulta e interação com o acervo de obras virtuais desenvolvidas em linguagem eletrônica.

Criação poética, eventos musicais, atividades de vídeo, gravação e artes gráficas digitais são alguns exemplos do que os usuários podem criar na Unidade Móvel.