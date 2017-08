Uninove oferecerá curso de medicina em Osasco

Na manhã de sexta-feira, 10, em Brasília, os ministérios da Saúde e Educação anunciaram a escolha da instituição que oferecerá o curso de medicina em Osasco. A Associação Educacional Nove de Julho – Universidade Nove de Julho (Uninove) foi selecionada para oferecer 70 vagas.

Publicidade

Durante o anúncio, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, informou que a ação pretende abrir novas vagas pelo interior do país. “Levamos em conta para a seleção das faculdades critérios técnicos. Serão 5306 vagas autorizadas, sendo 2290 vagas até 2016”, informou Ribeiro.

Osasco se destacou pela apresentação do projeto, ao concorrer com centenas de outros municípios que também pleiteavam o mesmo benefício.

A ação faz parte das medidas estruturantes do Programa Mais Médicos, que visam à expansão e interiorização da formação médica no país. O ministro da Saúde, Arthur Chiro, resumiu rapidamente as ações do Programa. “O Brasil hoje tem 374 mil médicos em atuação. Meta é 600 mil até 2026”, informou Chioro.