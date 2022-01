Vacinação contra a covid-19 em crianças continua nas UBSs de Cotia

Quase 1,5 mil crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas contra a covid-19, em Cotia, durante ação realizada no sábado (29). A campanha segue nas 26 Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A programação especial no sábado ocorreu nas UBSs Assa, Atalaia e Caucaia do Alto. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Cotia, 5.505 crianças já foram vacinadas no município.

Para receber a vacina contra a covid-19, a criança deve estar acompanhada de um responsável. É preciso apresentar documento com foto da criança, caderneta de vacina, comprovante de endereço, CPF ou Cartão do SUS (caso a criança não tenha estes dois últimos, será obrigatório apresentar a Certidão de Nascimento).

