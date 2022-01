Vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Barueri continua neste fim de semana

A campanha de vacinação contra a covid-19 em crianças continua em Barueri neste sábado e domingo, dias 29 e 30 de janeiro. Estão sendo imunizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 16h, crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades ou deficiência. Não é necessário agendar.

publicidade

As crianças de 5 anos SEM comorbidades e também as de 5 a 11 anos COM comorbidades ou deficiência continuarão sendo vacinadas no polo do Centro de Eventos de Barueri, que abre de domingo a domingo das 8h às 17h. Não é preciso agendamento.

O responsável deve estar presente no momento da aplicação e apresentar número de CPF ou do Cartão do SUS da criança, bem como a caderneta de vacinação dela.

publicidade

A administração municipal orienta aos pais e responsáveis que façam o pré-cadastro da crinaça no portal Vacina Já. Recomenda-se um intervalo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e outros imunizantes para as crianças de 5 a 11 anos.

Crianças de 5 anos COM e SEM comorbidades

As crianças com 5 anos SEM comorbidades ou deficiência seguem sendo vacinadas APENAS no polo do Centro de Eventos (Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci), que abre de domingo a domingo das 8h às 17h. Mesma orientação vale para as crianças de 5 a 11 anos COM comorbidades ou deficiência.

publicidade

Durante a semana

A campanha de vacinação contra a covid-19 continua durante a semana em Barueri. As regras para as crianças são as mesmas, exceto o horário de imunização nas UBSs, que de segunda a sexta-feira é das 10h às 16h.

Demais públicos aptos à vacina (pessoas a partir de 12 anos de idade que buscam a primeira, segunda ou terceira dose) podem ir ao polo do Centro de Eventos.