Vacinação não será interrompida no feriado de Tiradentes em Osasco

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os Centros de Atenção do Idoso (CAIs) de Osasco funcionarão nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes, para vacinação contra a gripe e contra a covid-19 em idosos com 66 anos ou mais.

O público-alvo pode comparecer em uma das unidades das 10h às 16h. Neste momento, a campanha de vacinação contra a gripe é voltada para profissionais da saúde, que tenham 30 anos ou mais.

Quem também já tomou a primeira dose da vacina contra a covid e está no prazo para receber a segunda dose, também poderá se dirigir às UBSs ou CAIs para tomar a vacina.

Drive thru

Idosos com 65 anos ou mais poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 a partir de sábado (24), quando será realizada mais uma edição do drive-thru no estacionamento da Prefeitura, das 9h às 16h.

Vale lembrar que para imunizar-se no drive-thru é necessário fazer o agendamento na Central 156 (ou 3651-7080) e cadastro no vacinaja.sp.gov.br. No momento da imunização, o idoso deve apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

