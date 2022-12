Vai passar o Réveillon na Paulista? Fique atento aos horários dos trens

A festa de Réveillon volta a ser realizada na Avenida Paulista depois de interrupção de 2 anos devido à pandemia.

A ViaQuatro, concessionária que administra as linhas de metrô que atendem a região já informou que as estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie, mais próximas da avenida Paulista, atenderão 24 horas para embarque e desembarque. As demais estações da Linha 4-Amarela permanecerão abertas para embarque e desembarque até 2h. Ja a estação Consolação da Linha 2-Verde será fechada a partir das 16h do dia 31, mas a transferência entre as estações Consolação e Paulista ocorrerá normalmente.

Os moradores da região que desejam ir até a Paulista utilizando transporte público devem ficar atentos: no dia 31, as estações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, da Viamobilidade, ficarão abertas até 0h, após esse horário serão permitidas apenas transferências nas estações Pinheiros, Santo Amaro e Barra Funda e desembarques.

No primeiro dia de 2023, as linhas voltam à programação normal e começam a operar nos horários habituais, com reabertura das estações a partir das 4h.