Vazamento de produtos químicos causa lentidão na Raposo Tavares

Quem transitou pela rodovia Raposo Tavares, na altura do Km 36, na manhã desta quarta-feira (20), se deparou com lentidão no tráfego. Um vazamento de produtos químicos teriam causado o transtorno.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h50 para atender a ocorrência de um vazamento de produtos como peróxido de nitrogênio IBC 1000 litros, soda cáustica, ácido nítrico e amônia. Os produtos teriam vazado de um caminhão.

Seis viaturas foram mobilizadas para o local, que foi deixado em segurança. No entanto, quem passou pela via encontrou lentidão. Até às 10h de hoje, foi registrado trânsito entre os quilômetros 36 e 42 da Raposo.

08h50 – Vazamento de produto perigoso, Rod. Raposo Tavares, KM36–Cotia, 6 Vtrs empenhadas, vazamento de peróxido nitrogênio, soda cáustica, ácido nítrico, amônia, peróxido de hidrogênio, apoio CETESB e CCR, transbordo dos produtos realizado, sem vítimas, local em segurança.#193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 20, 2022