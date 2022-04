PAT de Carapicuíba anuncia 100 vagas de auxiliar de logística

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba tem 100 vagas para o cargo de auxiliar de logística. As entrevistas serão realizadas na segunda-feira (25), às 10h e às 14h. As senhas são limitadas.

A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, oferece salário de R$ 1.500 mais benefícios. As vagas são para trabalhar na região de Osasco, de segunda a sábado, das 6h às 14h ou das 14h às 22h20.

É necessário ter ensino médio completo e experiência comprovada em carteira.

Os interessados devem comparecer na segunda-feira (25), às 10h ou às 14h, no PAT de Carapicuíba (no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce), portando documentos pessoais, caneta e currículo atualizado. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (11) 4167-6303.

