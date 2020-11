Vereador reclama de “situação precária” e pede reforma de posto do INSS em Carapicuíba

O vereador Fabinho Reis (PSDB) apresentou uma indicação, na Câmara Municipal de Carapicuíba, pedindo que o posto de atendimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na avenida Rui Barbosa, 1.117, no Centro da cidade, seja reformado.

Na justificativa, o parlamentar afirmou que o posto encontra-se em “situação precária” e que não tem realizado atendimentos em meio à pandemia por “não fornecer correta ventilação”.

O vereador pede que o espaço seja reformado com urgência para que os atendimentos sejam retomados. “Centenas de pessoas estão sendo prejudicadas pela falta de atendimento do posto do INSS”, finaliza.

