Vereadores questionam prefeito sobre problemas na Saúde em Carapicuíba

Mais uma vez a Saúde foi o tema central da Sessão Ordinária em Carapicuíba. Nesta terça-feira (17), os vereadores aprovaram diversos Requerimentos que pedem esclarecimentos ao prefeito Marcos Neves (PV). Os documentos seguem agora para o Executivo, que deverá fornecer respostas à Casa nos próximos dias.

Dr. Vong (PV) apresentou o Requerimento n° 17/2018, que pede informações sobre a não transferência do Setor de Isenção Tarifária do Centro de Especialidades da Vila Lourdes para a nova Policlínica, situada no Parque Santa Tereza.

Valdemar da Farmácia (PV) requer informações sobre a quantidade de senhas distribuídas para a coleta de sangue e outros exames nas Unidades Básicas de Saúde. O parlamentar questiona o número limitado de senhas disponibilizadas diariamente, e o motivo da longa espera por resultados de exames simples, como de urina e fezes.

Já Joel Madeireira (PROS) está solicitando a relação dos médicos que estavam de plantão no Pronto Socorro Infantil no dia 02, quando, em visita à unidade, foi encontrada apenas uma profissional trabalhando no período noturno.

Joel também apresentou Requerimento cobrando informações sobre a obra de construção da Escola Infantil da Estrada do Jacarandá (Roseira Parque), que, segundo o parlamentar, está paralisada.