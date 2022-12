Vigilantes de Barueri reivindicam reajuste salarial de 5,90%

O Sindicato dos Vigilantes de Barueri reivindica reajuste de 5,90% na remuneração para a Campanha Salarial 2023. As cláusulas econômicas da campanha foram definidas na última quinta-feira (15).

publicidade

Além do reajuste, a categoria pede piso salarial de R$ 1.954,45, adicional de periculosidade de R$ 586,33, além de tíquete de R$ 28,49 (valor real já descontado aos 18% de participação do vigilante).

As reivindicações foram definidas durante assembleias realizadas com trabalhadores e dirigentes do Sindicato, que permanecem mobilizados na busca pela manutenção dos direitos da categoria.

publicidade