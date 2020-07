Bandidos se deram mal ao tentarem assaltar membros de uma família no Jaguaribe, em Osasco. As vítimas reagiram e colocaram os criminosos para correr, em ação que foi filmada e exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, nesta terça-feira (7). Assista:

Exclusivo, vítimas reagem à tentativa de assalto e partem para cima de bandido armado #BalançoGeral pic.twitter.com/pvD6NsZzF9 — Balanço Geral (@balancogeral) July 7, 2020