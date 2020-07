Confira vagas e cursos oferecidos nas Fatecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Começa nesta quarta-feira (8) o prazo para inscrição no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec), do governo do estado, que oferece 1,3 mil vagas em diversos cursos gratuitos em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região.

Entre as opções de cursos nas Fatecs da região estão automação industrial, redes de computadores, gestão financeira, comércio exterior, design de mídias digitais, eventos, logística, gestão de RH, jogos digitais, secretariado, análise e desenvolvimento de sistemas.

Processo seletivo

Devido à pandemia de covid-19, neste segundo semestre, o ingresso nos cursos técnicos e superiores tecnológicos nas Etecs e Fatecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Inscrições

As inscrições vão de 8 a 22 de julho, com taxa de R$ 39, por meio do site Vestibular Fatec.

Confira a relação de cursos oferecidos e vagas nas Fatecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba:

Fatec Osasco / R. Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios / Telefone: (11) 3603-9910 / E-mail: contato.osasco@fatec.sp.gov.br / Site: www.fatecosasco.edu.br

Cursos oferecidos

Automação Industrial / Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Gestão Financeira / Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Manutenção Industrial / Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Redes de Computadores / Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Sistemas Biomédicos /Manhã – 40 vagas

Fatec Barueri / Av. Carlos Capriotti, 123 – Novo Centro Comercial / Telefone: (11) 4198-3121 / E-mail: vestibular.barueri@fatec.sp.gov.br / Site: www.fatecbarueri.edu.br

Cursos oferecidos

Fatec Carapicuíba / Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia / Telefone: (11) 4184-8404 / (11) 4184-8408 ramais 719, 720 / E-mail: vestibular@fateccarapicuiba.edu.br / contato@fateccarapicuiba.edu.br / Site: www.fateccarapicuiba.edu.br

Cursos oferecidos

Fatec Cotia / Rua Nelson Raineri,700 – Bairro do Lageado / Telefone: (11) 4616-3284

Cursos oferecidos

Gestão da Produção Industrial / Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Gestão Empresarial / Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Fatec Santana de Parnaíba / Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha / Telefone: (11) 24242757

Cursos oferecidos

Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Manhã – 40 vagas (As disciplinas do 5º e 6º semestres do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – matutino, da Fatec Santana do Parnaíba, serão ministradas no período noturno)

Ciência de Dados / Noite – 40 vagas

Gestão Comercial / Noite – 40 vagas

Segurança da Informação / Noite – 40 vagas

Etecs

As Etecs de Osasco e região também reúnem mais de mil vagas em diversos cursos gratuitos. Clique aqui e confira a relação de cursos e vagas.