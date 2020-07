Prefeito de Carapicuíba pede revisão das contas de luz à Enel

O Prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, solicitou à Enel a revisão das contas de energia elétrica dos munícipes que reclamaram de cobranças até três vezes maior que o habitual entre os meses de maio e junho. Marcos Neves afirmou, no sábado (4), que protocolou um ofício com o pedido.

“Nós fizemos um documento para apurar essas reclamações. O Procon-SP já tem acionado a Enel e hoje [sábado], nós fizemos um contato com a empresa para que possam rever esses valores. Protocolamos um ofício e pedimos para que tomem providências, ainda mais nesse período difícil que estamos passando com a pandemia”, disse o prefeito em transmissão ao vivo via Facebook.

O Procon-SP registrou um aumento de 373% nas reclamações contra a Enel. O órgão fiscalizador vai realizar uma força-tarefa para analisar as reclamações de cobrança supostamente indevida. Caso sejam encontradas irregularidades, a Enel poderá ser multada.

Consumidores de Carapicuíba e região usaram as redes sociais para relatar o aumento abusivo na conta de luz em plena crise causada pela pandemia de covid-19.

Na live, Marcos Neves pediu ainda para os munícipes que receberem cobranças que considerem muito acima do valor habitual contatem a Prefeitura.