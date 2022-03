Vôlei Osasco encara o Itambé Minas pela Superliga nesta terça

O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Itambé Minas nesta terça-feira (08), na penúltima rodada da fase de classificação da Superliga de Vôlei 2021/22. A partida começa às 19h, na Arena Minas, em Belo Horizonte, e terá transmissão do SporTV 2.

Quarto colocado na classificação geral, o Osasco busca um resultado positivo na última partida fora de casa na fase de classificação para ratificar sua posição no G4 e seguir na briga pela terceira colocação.

A expectativa é de um jogo duro em Belo Horizonte. Minas ocupa a vice-liderança da Superliga, com 49 pontos (16 vitórias em 20 rodadas). São seis pontos de diferença entre osasquenses e mineiras na classificação geral em uma campanha parecida, com apenas um resultado positivo a mais para o Itambé. No confronto válido pelo primeiro turno, disputado dia 25 de fevereiro, o Minas ganhou por 3 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Luizomar encerra sua participação da primeira etapa da Superliga na sexta-feira (18), contra Maringá, no José Liberatti.

SUPERLIGA 2021/22

FASE DE CLASSIFICAÇÃO – SEGUNDO TURNO

08/03 – 19h – Itambé Minas X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Arena Minas (SporTV 2) //

18/03 – 21h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Unilife Maringá – José Liberatti (SporTV 2)