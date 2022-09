Vôlei Osasco enfrenta o Sesi nesta sexta (16) em Bauru

O Osasco São Cristóvão Saúde joga em Bauru nesta sexta-feira (16), pela sexta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial. O time osasquense disputa contra o Sesi a partir das 20h30, com partida transmitida pelo SporTV 2.

Depois de sofrer seu primeiro revés no Campeonato Paulista 2022, Osasco São Cristóvão Saúde vai lutar para derrubar o único time ainda invicto na competição. O Sesi Bauru soma 15 pontos e lidera após cinco resultados positivos, enquanto as osasquenses ocupam a terceira colocação, com 11 pontos.

“Sabemos que não tem jogo fácil e o Sesi Bauru tem 100% de aproveitamento até agora. Contudo, seguimos treinando muito forte, na verdade, ainda mais forte, e confio no nosso grupo para dar a volta por cima. Precisamos e vamos jogar com coragem para conquistar a vitória”, afirma Adenizia, que vai reencontrar o clube que defendeu nas duas últimas temporadas pela primeira vez.

CAMPEONATO PAULISTA 22/23 FASE DE CLASSIFICAÇÃO

16/09 – 20h30 – Sesi Vôlei Bauru X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Bauru (Sportv)

23/09 – 20h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Barueri – Osasco (Sportv)